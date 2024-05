72-годишена жена твърди, че е спечелила повече от 2,5 милиона долара в казино в Атлантик Сити. А след това е била излъгана и изхвърлена от игралната зала.

Сега възрастната жена търси правата си с адвокат.

Една нощ през февруари Рони Бийл захранвала ротативката, като вече била пуснала няколкостотин долара в машината.

„Наистина се надявах да спечеля $1000“, казва тя пред 6 ABC Action News:

„Изведнъж изскочиха златни монети, на екрана се появи думата „джакпот“. Един човек се приближи и извика: „Вече си милионер“, разказва жената от град Шамонг, в щата Ню Джърси.

Тя натиснала бутон, за да уведоми персонала на казиното, а след това се появило съобщение за грешка. По думите ѝ дошъл служител и ѝ казал „Госпожо, за съжаление не спечелихте нищо.“

След това той започнал да прави нещо по машината и ѝ предложил 350 долара като компенсация, Рони Бийл отказва. А след това била изхвърлена от залата.

Възрастната дама вече е наела адвокат.

„Те са подправили машината, преди някой друг да има възможност да я погледне!“, коментира защитникът ѝ Майк Дикрос.

Той ще се бори да получи повече от 3,5 милиона долара казиното в Атлантик Сити за своя клиент.

Според Рони Бийл спечелената от нея сума била от два джакпота от 1,28 милиона долара – със съответния множител. Адвокатът ѝ ще настоява за още един милион като „компенсация за емоционален стрес“.

Шансовете на Рони Бийл да получи голяма сума пари не са малки. При подобен случай на мъж е възстановена почти цялата сума от 1,35 милиона долара. Гарет Григ обаче трябва да чака шест години за изплащането ѝ.

