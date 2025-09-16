Днес се навършват 6 месеца от безпрецедентната трагедия в Кочани, която отне живота на 62 млади хора, а над 200 бяха ранени.

На 16 март тази година пожар изпепели нощния клуб "Пулс" в града в Северна Македония. Дискотеката е функционирала незаконно в продължение на години под закрилата на власти от различни партии в Северна Македония.

Досега няма нито една влязла в сила осъдителна присъда. Обвинителният акт е насочен срещу десетки лица и фирми, включително собственика на сградата.

Прокуратурата привлече общо 46 обвиняеми за тежки престъпления срещу обществената безопасност, но съдебният процес се проточи и резултати липсват.

