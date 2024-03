50 души са ранени по време на полет от Ситни до Оукланд заради технически проблем в самолета, причинил турбуленция. 13 пациенти, един от които е в тежко състояние, са транспортирани до болница с линейки, съобщават местните медии.

Базираната в Чили авиокомпания LATAM Airlines посочва, че полет LA800 се е приземил на летището в Окланд, както е било предвидено по разписание. Медиците на летището са били предупредени за инцидента и са били в готовност за оказване на помощ.

LATAM's LA800 Sydney to Auckland flight - many injuried in the last part of the flight @FlightAwareADSB pic.twitter.com/GBef1iZp3k