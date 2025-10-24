Мексиканските власти съобщиха, че са открити и извадени 48 чувала с човешки останки от тайно гробище близо до Гуадалахара. В столицата на щата Халиско действа един от най-жестоките и мощни наркокартели в Мексико и хиляди хора са обявени за изчезнали, пише CBS News.

Чувалите с останките са били открити преди четири седмици.

Официалните лица заявиха, че все още се опитват да установят точния брой на жертвите. Те отказаха да дадат приблизителна оценка, но заявиха, че продължават да търсят, за да видят дали има още останки наоколо.

При представянето на официалния доклад за усилията по издирването местните власти заявиха, че е получена подкрепата на Националната комисия за издирване на лица. Поради огромната площ на територията, за търсенето е било необходимо да се използват тежки машини.

Откритието на гробището се добавя към десетките подобни случаи в Халиско, щата, най-силно засегнат от кризата с изчезналите лица в Мексико, където местоположението на над 127 000 жертви в цялата страна не е известно.

По-голямата част от изчезванията са настъпили в рамките на засиленото насилие, което разтърсва Мексико от декември 2006 г., когато федералното правителство започна военна операция срещу наркотиците.

Едно от най-големите масови гробища в Мексико беше открито през 2017 г., когато над 250 черепа в масово гробище на наркокартел в покрайнините на град Веракрус.

През юни миналата година, съдебни експерти откриха останките на 34 души, погребани близо до жилищен район в Запопан. През януари поне 56 тела бяха открити в немаркирани масови гробове в северната част на Мексико, недалеч от границата със САЩ.

Според официални данни, в Халиско има повече от 15 900 случая на изчезнали хора, което експертите приписват на дейността на картела „Халиско Ново Поколение“.

През февруари миналата година САЩ го определиха като „чуждестранна терористична организация“, след като го идентифицираха като една от основните организирани престъпни групи, трафикиращи фентанил – синтетичен опиоид, който е причинил смъртта на хиляди американци.

През март група хора, търсещи изчезнали роднини, намериха обгорени кости, обувки и дрехи в предполагаемо тренировъчно поле на картела.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK