22 убити жени, чиито имена остават загадка – Интерпол започва мащабна операция за идентифицирането на жертвите. Телата им са открити в Нидерландия, Белгия и Германия между 1976 и 2019 г.

Полицията в трите европейски държави моли за помощ за намиране на самоличността на 22-те убити жени. За първи път Интерпол пуска подобен списък за идентифициране на тела, пише Би Би Си.

Т.нар. black notes обикновено се разпространяват само вътрешно в мрежата на Интерпол от полицейските сили по света.

