22 души пострадаха при пожар в жилища сграда във френския град Тулуза, съобщава АФП. Сред пострадалите има и двама пожарникари. Евакуирани са жителите на блока и посетителите на хотела в съседство.

#France: a fire broke out this morning in #Toulouse, firefighters evacuate the area where the building was on fire pic.twitter.com/rYx2jeYd32