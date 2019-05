Международният фестивал на пясъчните скулптури в Турция посреща посетители за 14-и път в средиземноморския град Анталия.

Посетителите могат да видят около 200 скулптури, направени от 15 творци с 10 000 тона пясък за три седмици.

Around 200 items await visitors at The International Antalya Sand Sculpture Festival held for the 14th time with sea legends constituting this year's theme