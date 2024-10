19-годишна полицайка е убита, а други 10 са ранени при стрелба в Южен Израел (ВИДЕО)

Полицайка е била убита, а други 10 души са били ранени при стрелба в южния израелски град Беершеба, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си. Стрелецът е бил елиминиран.

Инцидентът е станал на централната автогара в града. Според полицията става дума за „предполагаема терористична атака“.

Жертвата е идентифицирана като Шира Чая Суслик, на 19 години, сержант от израелската гранична полиция.

Израелската служба за бърза помощ съобщи, че медиците лекуват десет души, някои от които са получили огнестрелни рани.

Moment of terrorist attack in Beersheba caught on surveillance cameras



Israeli media report that the perpetrator was Ahmad Said Akabi, a 29-year-old Arab Bedouin, an Israeli citizen. pic.twitter.com/PWPajCJxsc