12 души загинаха, а шестима бяха ранени при катастрофа на автобус в Египет. Превозното средство паднало в канал в Северен Египет, съобщи министерството на здравеопазването в Кайро, цитирано от "Ройтерс".

Автобусът превозвал около 35 души, когато излязъл от платното на магистралата и паднал в канала Мансирия в провинция Дакалия.

Pictures: A tragic accident kills 16 people and injures others, after a passenger bus overturned inside a "canal" in Dakahlia Governorate, #Egypt pic.twitter.com/jXm9ytMCVU