Седемнайсет души загинаха при пожар в ресторант в град Чанчун в североизточен Китай, предаде „Асошиейтед прес“, цитирана от БТА. Трима са пострадали и са настанени в болница.

A restaurant fire killed 17 and injured three on Wednesday in the city of #Changchun, northeast China's Jilin Province, according to local authorities. pic.twitter.com/o0VB6g0Z4Y