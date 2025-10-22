16-годишно момиче е починало пред заведение в атинския квартал „Гази“, след като е консумирало алкохол, съобщават гръцки медии.

Трагедията се е разиграла в ранните часове на събота срещу неделя, на улица „Декелеон“.

Според информация на изданието Proto Thema същата нощ Спешната помощ (EKAB) е била извикана не само за 16-годишното момиче, а и за още трима млади, открити в безсъзнание на същата улица, след прекомерна консумация на алкохол.

Полицията разследва обстоятелствата около смъртта на момичето, като в разследването се включват и данните от Спешна помощ за другите три случая на младежи в тежко състояние.

След подадения сигнал от бащата на починалата 16-годишна в полицейското управление на квартал „Омония“ е започнала наказателна процедура. От заведението, в което тийнейджърката е празнувала с компанията си, са иззети бутилки и алкохолни напитки за изготвянето на експертиза.

Очакват се резултатите от аутопсията, както и токсикологичните и хистологичните изследвания, които ще установят точната причина за смъртта. По данни от показанията на приятелите ѝ, групата е консумирала водка.

Според съобщения от службите, около 2:00 ч. в нощта на 19 октомври ЕКΑВ е получил сигнал за момиче в безсъзнание на улица „Декелеон“. Линейката е пристигнала на място за седем минути и екипът е започнал сърдечно-белодробна реанимация.

16-годишната е била транспортирана до болница „Евангелизмос“ в 2:32 ч. в нощта на инцидента. Въпреки продължилите усилия на лекарите, момичето е било без пулс и дишане, а опитите за реанимация са останали без успех.

