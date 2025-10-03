13 000 прасета са убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област, Североизточна Украйна.

Един работник е ранен, предаде Укринформ, като се позова на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

Снимка: Ройтерс

Тя съобщи в Телеграм, че атаката е била извършена в района на село Нова Водолаха.

В резултат е избухнал голям пожар, като са изгорели осем сгради, където били отглеждани прасета.

Снимка: Ройтерс

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област при всекидневните си нападения срещу съседната страна с дронове и ракети.

Снимка: Ройтерс

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK