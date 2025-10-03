13 000 прасета са убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област, Североизточна Украйна.
Един работник е ранен, предаде Укринформ, като се позова на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.
Тя съобщи в Телеграм, че атаката е била извършена в района на село Нова Водолаха.
В резултат е избухнал голям пожар, като са изгорели осем сгради, където били отглеждани прасета.
Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област при всекидневните си нападения срещу съседната страна с дронове и ракети.
