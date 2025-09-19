Ако сте нов горд собственик на малко котенце, вероятно вече сте скрили домашните чехли и лесно чупливите предмети някъде далеч от погледа му. Време е за едно от първите ви истински предизвикателства – да го научите да използва котешка тоалетна. Добрата новина е, че то е чистоплътно животно по природа и вероятно бързо ще свикне с тази новост. И все пак е добре да го улесните колкото се може повече, за да не се налага дълго и често да почиствате подове, килими и мебели у дома.
За тази цел трябва да се подготвите предварително. Ако имате подходяща котешка тоалетна, поставете я на правилното място и редовно я поддържайте, за да може всичко да се случи възможно най-бързо и безпроблемно. Има нужда да осигурите подходящи условия и да подхождате с разбиране към природата на котето. В крайна сметка, добре обученото коте означава повече щастие, по-чист и по-спокоен дом за всички.
Прочетете тези прости правила и ги прилагайте от самото начало, за да се справите добре.
- Изберете подходящ вид и пясък
Преди всичко е важно да осигурите котешка тоалетна, удобна точно за вашия домашен любимец. За малки котета е най-добре тя да е с по-ниски стени, за да могат лесно да влизат и излизат от нея. По-късно може да преминете към по-голям или закрит модел, стига то да се чувства комфортно.
Изборът на материал също има значение. Първо опитайте с пясък – той се усеща естествено под лапичките и ако няма аромат, може да допадне на котето. Други любимци пък могат да предпочетат гранули от силикагел, които не миришат, или пелети, които са меки и не се пръскат твърде много.
- Намерете правилно място
Котешката тоалетна трябва да е поставена на тихо и спокойно място, далеч от храната и водата. Ако има много шум или движение, котето може да се стресира и да избягва тази зона. В дом с повече от една котка е добре да има поне толкова сандъчета, колкото са животните, плюс още едно допълнително.
- Запознайте го с котешката тоалетна
След като подготвите всичко, заведете котето до котешката тоалетна. Правете го по няколко пъти на ден, веднага след хранене, сън или игра – това са моментите, когато най-често има нужда. Може внимателно да поставите лапичките му върху пясъка, за да усети текстурата – инстинктът ще му подскаже какво може да прави там.
- Насърчавайте положително
Не наказвайте котето, ако направи беля извън правилното място. Това само ще го обърка или изплаши. Вместо това, когато използва правилно пясъка, похвалете го с мек тон или му дайте малка награда – лакомство или галене. Така ще получите по-бърз резултат.
- Поддържайте чистота
Котките са изключително чувствителни към миризми и ако котешката тоалетна не се чисти редовно, може да я избягват. Премахвайте замърсяванията всеки ден и сменяйте целия пясък поне веднъж седмично. Периодично измивайте самото сандъче с мек препарат без силна миризма.
- Проявете търпение и постоянство
Някои котета свикват за ден-два, други имат нужда от седмици. Важно е да проявите търпение и да следвате рутина. Ако животното упорито избягва сандъчето, проверете дали мястото, пясъкът или самата кутия не са причината.