Ако сте нов горд собственик на малко котенце, вероятно вече сте скрили домашните чехли и лесно чупливите предмети някъде далеч от погледа му. Време е за едно от първите ви истински предизвикателства – да го научите да използва котешка тоалетна. Добрата новина е, че то е чистоплътно животно по природа и вероятно бързо ще свикне с тази новост. И все пак е добре да го улесните колкото се може повече, за да не се налага дълго и често да почиствате подове, килими и мебели у дома.

За тази цел трябва да се подготвите предварително. Ако имате подходяща котешка тоалетна, поставете я на правилното място и редовно я поддържайте, за да може всичко да се случи възможно най-бързо и безпроблемно. Има нужда да осигурите подходящи условия и да подхождате с разбиране към природата на котето. В крайна сметка, добре обученото коте означава повече щастие, по-чист и по-спокоен дом за всички.

Прочетете тези прости правила и ги прилагайте от самото начало, за да се справите добре.

Изберете подходящ вид и пясък

Преди всичко е важно да осигурите котешка тоалетна, удобна точно за вашия домашен любимец. За малки котета е най-добре тя да е с по-ниски стени, за да могат лесно да влизат и излизат от нея. По-късно може да преминете към по-голям или закрит модел, стига то да се чувства комфортно.

Изборът на материал също има значение. Първо опитайте с пясък – той се усеща естествено под лапичките и ако няма аромат, може да допадне на котето. Други любимци пък могат да предпочетат гранули от силикагел, които не миришат, или пелети, които са меки и не се пръскат твърде много.

Намерете правилно място

Котешката тоалетна трябва да е поставена на тихо и спокойно място, далеч от храната и водата. Ако има много шум или движение, котето може да се стресира и да избягва тази зона. В дом с повече от една котка е добре да има поне толкова сандъчета, колкото са животните, плюс още едно допълнително.

Запознайте го с котешката тоалетна

След като подготвите всичко, заведете котето до котешката тоалетна. Правете го по няколко пъти на ден, веднага след хранене, сън или игра – това са моментите, когато най-често има нужда. Може внимателно да поставите лапичките му върху пясъка, за да усети текстурата – инстинктът ще му подскаже какво може да прави там.

Насърчавайте положително

Не наказвайте котето, ако направи беля извън правилното място. Това само ще го обърка или изплаши. Вместо това, когато използва правилно пясъка, похвалете го с мек тон или му дайте малка награда – лакомство или галене. Така ще получите по-бърз резултат.

Поддържайте чистота

Котките са изключително чувствителни към миризми и ако котешката тоалетна не се чисти редовно, може да я избягват. Премахвайте замърсяванията всеки ден и сменяйте целия пясък поне веднъж седмично. Периодично измивайте самото сандъче с мек препарат без силна миризма.

Проявете търпение и постоянство

Някои котета свикват за ден-два, други имат нужда от седмици. Важно е да проявите търпение и да следвате рутина. Ако животното упорито избягва сандъчето, проверете дали мястото, пясъкът или самата кутия не са причината.