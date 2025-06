„Интернационализацията на университета, както като присъствие в международното изследователско пространство, така и като привличане на водещи и утвърдени чуждестранни изследователи, е предпоставка за устойчивото му развитие, повишаване на качеството и разпознаваемостта на научните изследвания и не на последно място гаранция за съвременно обучение в съответствие с изискванията на пазара на труда“.

Това каза в интервю за bTV ректорът на Техническия университет – София проф. Георги Венков.

Следва пълния текст на интервюто.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Съвсем скоро на голяма научна конференция Техническият университет – София представи работата и постигнатите резултати по мащабния проект „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ – София“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Какви са постиженията на научните групи, работещи по проекта? Оптимистични ли са постигнатите резултати до момента?

Благодарение на финансирането по Националния план за възстановяване и устойчивост, ТУ – София успешно реализира стратегическите си цели, свързани с научни изследвания, международна разпознаваемост и технологично развитие. В момента активно работят 30 научноизследователски групи в приоритетни и много важни за обществото научни направления – от дигитализация, информационна сигурност, мехатроника и изкуствен интелект до зелена енергия, кръгова икономика и здравословен живот. С оглед гарантиране на развитието на съвременни, но по-слабо застъпени за момента направления в университета, три от групите се ръководят от водещи учени от САЩ, Португалия и Китай. Това е силно доказателство за международното признание на университета. Постигнатите резултати до момента дават увереност, че сме на прав път към утвърждаване на ТУ – София като център за върхови научни постижения с глобално влияние.

Техническият университет успя да привлече в София учени от целия свят като постдокторанти и утвърдени изследователи, стреми се да привлича като преподаватели и водещи световни учени в стратегически важни научни области? Това гаранция ли е за обучение на световно ниво?

Привличането на чуждестранни изследователи не само обогатява академичната среда, но играе ключова роля за утвърждаване на Техническия университет – София като водещ и международно признат и атрактивен научноизследователски и образователен център. Интернационализацията и междукултурното развитие са характерни за голяма част от водещите световни университети. Международното присъствие, както на изследователи, така и на преподаватели и студенти, е един от водещите критерии, по които се оценяват университетите от международните ранкинг системи като Times Higher Education World University Ranking and QS University Ranking. Интернационализацията на университета, както като присъствие в международното изследователско пространство, така и като привличане на водещи и утвърдени чуждестранни изследователи, е предпоставка за устойчивото му развитие, повишаване на качеството и разпознаваемостта на научните изследвания и не на последно място гаранция за съвременно обучение в съответствие с изискванията на пазара на труда.

ТУ – София е водещ изследователски университет в страната и е част от Европейския технологичен университет EUT+, в който са още редица утвърдени европейски технически университети. Как това сътрудничество отваря нови хоризонти за студентите и преподавателите?

Членството на ТУ – София в Алианса EUT+ отваря нови хоризонти и поставя университета на картата на европейското висше образование от ново поколение. Това сътрудничество предоставя на студенти, изследователи и преподаватели уникалната възможност да учат, преподават и провеждат научна дейност във всеки от деветте университети – партньори в Европа. Така те се превръщат в истински граждани на света – с достъп до разнообразни академични култури, иновативнипрактики и широки възможности за професионално развитие. Това не е просто партньорство – това е нов модел на европейско образование.

Снимка: bTV

ТУ-София е включен в международната ранкинг система QS World University Rankings: Sustainability 2025, до голяма степен благодарение на работата на научната група, ръководена от Вас. Как фактът, че е част от световни ранкинг класации задължава Университета? Как следвате концепцията за устойчиво развитие в дейността на учебното заведение?

Включването на университета в тази престижна класация е една независима оценка на дейността, която развиваме, насочена към постигане на устойчиво развитие. Не смятам, че включването ни в световните ранкинг класации ни задължава да правим едно или друго нещо, напротив, нашето присъствие в тези класации е признание за последователните ни усилия. Разбира се, нашият стремеж е винаги да подобряваме себе си и да правим света около нас едно по-добро място за живот, което пък от своя страна бива оценявано от световните ранкинг класации. По отношение на устойчивото развитие, често казвам, че не бива да възприемаме устойчивото развитие като рамка или задължение, а да го възприемаме като начин на мислене, житейска философия. Именно това се стремим да правим с колегите от Центъра по устойчиво развитие, интегрирайки в целия работен процес на университета следване на различни принципи и идеологии, които наистина биха помогнали на обществото да постигне устойчиво развитие. По отношение на основните си дейности бих могъл да кажа, че Техническият университет – София се стреми да оказва въздействие чрез три основни стълба: образователен процес, научно-изследователска дейност и технически мерки. Във всички учебни планове има дисциплини, в които се изучават технически методи и средства, както на доказали се технологични решения, така и на намиращи се в изследователски етап, пряко относими към постигането на една или повече от 17-те цели на ООН. Научноизследователската ни дейност е със силен фокус върху устойчивите решения, покривайки целия спектър на фундаментални и приложни науки. Относно техническите мерки, които прилагаме, трудно могат да се изброят, но може би е важно да отбележим мотивацията ни да предприемаме такива инвестиции, а именно, че едно висше учебно заведение не бива да бъде разглеждано само като средство за постигане на устойчиво развитие чрез обучение и/или изследвания, то може да бъде обект, който оказва въздействие. В нашия университет се обучават над 11 000 студенти, работят над 2500 души преподавателски, административен и помощно-технически персонал. Броят на постоянно ангажираните с процесите в университета е съпоставим с населението на прекрасни български градове като Балчик, Поморие, Каварна, Козлодуй, Раднево. Ако ние не можем да въздействаме и да дадем пример на обществото, не би било справедливо да очакваме после същите тези хора да променят начина си на живот, защото се изисква от законодателството или за да отчетем напредък в постигането на целите за устойчиво развитие.

Киберсигурността и изкуственият интелект са сред най-бързо развиващите се области, които са приоритетни и за ТУ – София. Университетът подготвя специалисти и в ИТ – сектора, още от гимназиален етап. Как университетът отговаря на нуждите на индустрията, за да подготвя не просто специалисти в тези области, а иноватори и лидери?

ТУ – София не просто подготвя специалисти в ИТ, киберсигурността и изкуствения интелект – ние изграждаме изключително добре подготвени инженери, бъдещи лидери и иноватори и предприемачи. Училища като ТУЕС /Технологично училище Електронни Системи/ и Наионалната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец са част от тази визия – те осигуряват ранно професионално ориентиране и практическо обучение. Много от възпитаниците на тези училища продължават своето развитие като наши студенти, а някои от тях и като докторанти.

Наред с това, университетът е в непрекъснат диалог с индустрията. Представители на редица водещи международни компании участват в разработването на учебни планове и програми, привлечени са и като гост-лектори. Това гарантира, че учебните програми отговарят на реалните нужди на бизнеса. Нашите възпитаници се реализират не само като отлични и търсени служители, но и като предприемачи и иноватори – двигатели на технологични промени.

Как университетът работи с индустриални партньори, стартъп екосистемата и държавни институции за създаване на иновационна екосистема около ТУ – София?

ТУ – София има ясно изразена роля не само като образователна институция, но и като активен участник в развитието и растежа на икономиката на България и ЕС. Университетът е не просто източник на висококвалифицирани кадри – той е среда за създаване на нови технологии, развитие на научноизследователски капацитет и реализиране на иновации с реална пазарна стойност.

Чрез дългосрочни партньорства с водещи индустриални компании, технологични паркове и предприятия ние изграждаме устойчива екосистема, в която научните идеи намират път до практическа реализация. Университетът работи съвместно с бизнеса по редица проекти за разработване на нови продукти, внедряване на иновации и трансфер на технологии. Подпомагаме студентски иновационни проекти и предприемачески инициативи, като осигуряваме достъп до научна инфраструктура, експертиза и менторска подкрепа.

Наред с това, си сътрудничим активно с държавни институции за формиране на политики и инициативи, които насърчават иновациите и дигиталната трансформация в България. Убедени сме, че съвременният университет трябва да бъде не само генератор на знания, но и двигател на икономическо и социално развитие. Иновационната среда около ТУ – София е доказателство, че когато академията, индустрията и държавата работят заедно, научните изследвания могат да се превърнат в реален принос за бъдещето на страната.

Биографична справка

ВЕНКОВ, Георги Пенчев (28.05.1970, София) – математик, професор. Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995, специалност диференциални уравнения. Защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ на тема: „Права и обратна задача за разсейване“ (ТУ-София, 2003). Специализира като стипендиант на НАТО нелинейни уравнения на математическата физика в Университет на Пиза, Италия (2005). Носител на отличието „Златна книга“ на Съвета на европейската научна и културна общност за принос към развитието на българската наука и култура (2013).

Снимка: bTV

Професионалната си дейност започва в катедра „Диференциални уравнения“, ФПМИ, ТУ-София, като асистент (1995), доцент по математическо моделиране и приложения на математиката (2008) и професор по диференциални уравнения (2018). зам.-ръководител на катедра „Диференциални уравнения“ (2009), ръководител на катедра „Алгебра и геометрия“ (2011-2012), декан на ФПМИ (2013-2019), зам.-ректор по академичен състав и координация (2019-2023) и зам.-ректор по учебна дейност, акредитация и академичен състав (2023-2025), ректор на ТУ-София (от 2025).

Ръководи създаването и развитието на Център по устойчиво развитие към ТУ-София, ръководител на университетска лаборатория „Устойчиво развитие и кръгова икономика“. Центърът по устойчиво развитие е първият в България, обхващащ всички дейности и аспекти на устойчивото развитие, необходими за постигане на дефинираната още през 1987 от Brundtland цел, а именно „Устойчивото развитие отговаря на нуждите на настоящето, без да компрометира способността на бъдещите поколения да задоволяват собствените си нужди“. В центъра се работи върху покриване на социалните, юридическите и икономическите аспекти на устойчивостта, касаещи както Технически университет – София, така и общността като цяло. Техническите иновации, свързани с постигане на устойчиво развитие, се разглеждат, изследват и развиват в научно-изследователската лаборатория „Устойчиво развитие и кръгова икономика“.

Основни области на научна и преподавателска дейност: обикновени и частни диференциални уравнения, математическо моделиране, теория на разсейването, еволюционни уравнения, нелинейни уравнения в квантовата механика, уравнение на Шрьодингер и Хартри. Проф. Георги Венков е разработил редица новаторски учебни програми за студенти, сред които и „Математическо моделиране и оптимизация на процесите в ядрените енергийни реактори“.

Автор на 10 учебници и учебни пособия и на повече от 80 научни публикации в международни специализирани списания и доклади на международни конференции. Председател на организационния комитет на международната конференция АМЕЕ, организирана от ФПМИ на ТУ-София (2013-2019). Член на ISAAC (International Society for Analysis, its Applications and

Computation), на Националния комитет по математика за Международния математически съюз, на Съюз на математиците в България и Съюз на учените в България.