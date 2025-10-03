През септември България се обедини още веднъж около една от най-мащабните зелени инициативи, а именно „Да изчистим България заедно“. От началото на проекта досега в него са се включили близо 3 400 000 доброволци, а тази година за пръв път участниците получиха разноцветни чували, за да могат да събират отпадъците разделно.

Кампанията съвпада с подготовката за втората вълна на „Екоклас 2025“, инициатива на Екопак и Unilever България – производител на марките Dove, Rexona, Axe, Domestos, Cif, Coccolino, Vaseline, Tresemme, Clear, Hellmann's, Omo, Savo и др., които също насочват вниманието към една от най-важните стъпки за устойчиво бъдеще – рециклирането. Кампанията е състезание между класовете в участващите училища за събиране на рециклируеми пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. Фокусът на организаторите е към устойчивите опаковки и смислените действия, които имат реален ефект върху природата и начина ни на живот.

Снимка: Екопак България

Unilever България с бранда Hellmann’s и Екопак си партнираха през януари в инициативата Екокънки, където раздаваха безплатни пропуски за кънки на лед и продукти Hellmann’s срещу събран рециклируем отпадък. Кампанията привлече над 200 участника, които върнаха за рециклиране 1.5 тона стъкло и 200 кг пластмасови бутилки само в рамките на 4 часа. През пролетта се проведе първото издание на “Екоклас” за 2025 г., отново съвместно организирано от Екопак и Unilever България, където участниците заедно събраха 12 тона рециклируем отпадък.

2 / 10 От класната стая до магазина: избори с грижа за природата Децата ни виждат какво купуваме и защо, и така се учат да правят осъзнати избори Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България Снимка: Екопак България

21 снимки Снимка: Екопак България

Есента ще постави начало на втората и още по-мащабна вълна на „Екоклас 2025“. Всички училища от общините Пловдив, Пазарджик, Бургас, Русе, Видин и Червен бряг, които желаят да се включат в есенното издание на кампанията, могат да се регистрират на следния онлайн формуляр най-късно до 1 октомври 2025 г.

През ноември 2025 г. ще бъдат измерени събраните количества рециклируем отпадък. Unilever отново ще бъде партньор на кампанията и ще раздава награди за най-активните участници, като демонстрира, че компаниите и гражданите могат да работят заедно за промяна, която има смисъл.

Рециклирането не е само практика – то е и образование. Участието в тези инициативи позволява на учениците да разберат какво се случва с отпадъците след като бъдат изхвърлени и как всеки от нас може да бъде част от едно по-устойчиво бъдеще.

Големите компании от своя страна имат голяма възможност активно да допринасят за този преход чрез иновации в производството на продукти и опаковки и отговорно отношение към ресурсите.

Снимка: Екопак България

Unilever в глобален план води прехода към кръгова икономика, като над половината от опаковките на продуктите на компанията вече са рециклируеми или от рециклирани материали. Един от примерите за това са бутилките на бранда Dove, които са изработени от 100% рециклирана пластмаса (rPET), където е технически възможно. Друг пример са опаковките на Domestos Thick Bleach, които съдържат до 30% рециклирана пластмаса.

Изборът на компании, които използват екосъобразни опаковки и устойчиви практики, е важен, защото той има реално въздействие върху околната среда и здравето ни. Когато предпочитаме продукти с биоразградими или рециклируеми опаковки, намаляваме количеството отпадъци, които попадат в природата и замърсяват водите, почвата и въздуха. Това директно влияе върху качеството на храната, която консумираме, и водата, която пием. Например, много душ гелове съдържат сулфати като SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate), които се използват за създаване на пяна и почистване. Тези съставки не се разграждат в природата и вредят на водната екосистема. След като попаднат в канализацията, сулфатите достигат до реки и морета, където нарушават баланса на микроорганизмите, намаляват кислорода във водата и могат да бъдат токсични за рибите и други водни животни. Затова е важно да избираме продукти с щадящи формули - душ геловете на Dove, например, не съдържат сулфати и парабени. Това означава, че след употреба те се разпадат до вода, въглероден диоксид и минерали, без да оставят вредни следи в природата. Когато избираме такива продукти, ние не само се грижим за кожата си, но и за реките, езерата и моретата, които са дом на хиляди живи същества. Това е още една причина да подкрепяме устойчиви марки, които мислят за цялата екосистема.

Не на последно място – това е образователен избор. Децата ни виждат какво купуваме и защо, и така се учат да правят осъзнати избори. Когато дадем предпочитание на устойчиви продукти, ние гласуваме за бъдеще, в което бизнесът и обществото действат отговорно. Когато се включваме в проекти като „Да изчистим България заедно“ и Екоклас 2025, се изгражда култура на устойчивост, която се предава на следващите поколения.