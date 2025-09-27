The Macallan и Bentley Motors представиха в България лимитираното сингъл малц шотландско уиски The Macallan Horizon - резултат от успешното партньорство между двата бранда, което комбинира традиционно майсторство и авангардни технологии за прецизно инженерство.

Български колекционер се сдоби с една от специалните бутилки, обединяващи експертизата в създаването на изключително сингъл малц уиски с емблематичния автомобилен дизайн на Bentley Motors - на стойност над 120 000 лв. Ценителите у нас имаха възможност да се запознаят с новаторската колаборация в рамките на ексклузивно събитие, организирано от The Residence Exclusive Club, който има осемгодишна история в партньорство с The Macallan.

Лимитираният сингъл малц е представен в хоризонтален съд с уникален 180-градусов усукващ детайл - новаторски подход в продуктовия дизайн, вдъхновен от хоризонталната линия на автомобилния свят. В чест на шестте стълба на The Macallan - основата на характера и богатия дух на марката - в дизайна са включени шест ключови материала, значими както за The Macallan, така и за Bentley.

„The Macallan Horizon е най-сложният и визионерски проект за уиски, в който The Macallan е участвал, и изискваше задълбочен и продължителен обмен на опит с екипа на Bentley Motors. Нашето сътрудничество и обменът на знания ни вдъхновиха да погледнем на нещата по съвсем различен начин. В света на алкохолните напитки всичко е вертикално - от дестилационните съдове до бутилките. Когато разгледахме хоризонталната линия, която заемат автомобилите на Bentley, започнахме да мислим как бихме могли да адаптираме този формат за уиски“, споделя Жауме Ферас, креативен директор на The Macallan и допълва: „Красивият дизайн, който създадохме заедно, и уникалните материали са доказателство за несравнимото майсторство, иновации и креативност, с които The Macallan и Bentley са известни.“

Декантерът на лимитираното издание е изработен от специално проектирано стъкло - емблематичен материал за двете марки - и е създаден да бъде представен хоризонтално, оспорвайки традициите в бутилирането на уиски. Елегантна алуминиева лента, изработена по прецизните стандарти на Bentley, обгръща стъклото в почит към ключовия материал, използван в конструкцията и каросерията на автомобилите Bentley.

Бутилката е обгърната от скулптура, облицована с висококачествена кожа с нисък въглероден отпечатък в елегантен кестеняв нюанс, осигуряваща изтънчен завършек и защита на съдържанието. В конструкцията е интегрирана рамка от рециклирана мед, съдържаща материал от дестилационните съдове на The Macallan, използвани преди откриването на световно признатата дестилерия през 2019 г.

Друга препратка към двете марки е вложката от дъбово дърво в капачката - изработена от една от шестте бъчви, използвани за отлежаването на уискито, вдъхновена от естетиката на контролния ротационен бутон Bentley Drive Dynamic Control. Скулптурата завършва с фурнир Crown Cut Walnut на Bentley - спецификация, разработена с изключителна прецизност за автомобилите им.

Шестият и последен елемент е самото изискано едномалцово шотландско уиски, създадено ексклузивно за The Macallan Horizon. Изработено с прецизност от Мастър дистилъра на The Macallan, Кирстин Кембъл, от шест първокласни шери дъбови бъчви, уискито улавя същността на Bentley. Всяка от шестте бъчви, избрани от складовете на имението The Macallan, внася свой уникален характер. Богатите нотки на сушени плодове и подправки са балансирани с дъб и кожа - аромати, типични за света на Bentley. Продължителният и наситен послевкус отразява вечния стил и дизайн на автомобилите, предизвиквайки наслада за сетивата.

Адриан Халмарк, председател и изпълнителен директор на Bentley коментира: „Години наред работим заедно с The Macallan, за да създадем този невероятен първи съвместен продукт, който представя най-доброто от двете марки. Фокусът ни върху иновативните материали, отразяващи погледа ни към бъдещето, доведе до зашеметяващ резултат - както уискито, така и съда, в който се съхранява. Това е нов еталон за дизайн, материали и качество в тази категория.“

В България The Macallan се представя от Кока-Кола ХБК - дългогодишен партньор на марката. За повече информация посетете https://www.themacallan.com/.

Консумирай отговорно!

konsumirai-otgovorno.bg