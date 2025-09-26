Финансовият сектор е сред най-динамично развиващите се сфери на дигиталната трансформация. Затова Samsung България разширява глобалния STE(A)M конкурс Solve for Tomorrow с нова категория „Дигитални финанси“, която насърчава учениците да разработват иновации за по-сигурно и достъпно управление на средства чрез технологии.

Категорията обединява иновации в мобилното банкиране, електронните разплащания, дигиталните инструменти за бюджетиране и други технологични решения. Тя отправя предизвикателство към участниците да създадат идеи, които не само улесняват управлението на личните и бизнес средства, но и повишават финансовата сигурност и грамотност на хората. Сред възможните проекти са приложения за бюджетиране, нови форми на разплащания, дигитални инструменти за спестяване или решения, които интегрират елементи на обучение.

На фона на стремглаво развиващите се технологии – мобилно банкиране, електронни портфейли, онлайн инвестиции и автоматизирани системи за спестяване – финансовата и дигиталната грамотност се превръщат в ключови умения, особено за младите хора. Уменията за разумно и безопасно използване на финансовите технологии са важен фактор за новото поколение – бъдещи активни потребители и създатели на иновации.

Желаещите да участват в конкурса младежи могат да го направят в съответната възрастова група. Учениците от 9. до 12. клас могат да кандидатстват до 24 ноември 2025 г., като представят резюме на идеята си, описание на проекта и видео, представящо базовия им прототип. Девет отбора ще бъдат избрани за полуфинала и ще преминат през менторска програма, която ще им помогне да усъвършенстват прототипите си. Големият финал ще се състои на 28 март 2026 г. в София, на който жури от професионалисти ще избере националния победител и ще бъде връчена наградата на публиката от онлайн гласуването.

За учениците от 2. до 4. клас и от 5. до 8. клас конкурсът ще се проведе онлайн. Регистрацията за тези възрастови групи ще бъде активна между 1 декември 2025 г. и 23 февруари 2026 г. Журито ще отличи до трима полуфиналисти във всяка група, а победителите ще бъдат избрани чрез гласуване в интернет.

Подробна информация за условията за участие, етапите на конкурса, критериите за оценка и наградите е достъпна в Регламента на официалния сайт www.solvefortomorrow.bg. Там можете да откриете и информация за предишни издания, както и актуални новини, свързани с инициативата.

Solve for Tomorrow е глобален STE(A)M конкурс на Samsung, създаден през 2010 г. в САЩ. За 15 години инициативата е достигнала до над 2,9 милиона ученици в 68 държави. В България тя се провежда от 2022 г. в партньорство с Фондация „Образование 5.0“ и „Инфино“ АД.

В рамките на програмата „Образование 5.0“ провежда безплатни обучения и уъркшопи по дизайн мислене за ученици и учители, които носят квалификационен кредит за педагогическите специалисти.

Повече информация за регламента, сроковете и процеса на кандидатстване ще откриете на официалния сайт на конкурса – https://www.solvefortomorrow.bg/

