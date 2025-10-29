С настъпването на есента и постепенното скъсяване на деня много хора започват да усещат намалени енергийни нива, по-честа умора и липса на мотивация.

Това състояние често се появява дори при достатъчен сън и без видими промени в ежедневието. Причината се крие в адаптацията на организма към сезонните промени в светлината, температурата и начина на живот.

Разбирането на тези механизми е ключово, за да можем да реагираме правилно и да поддържаме тонуса си стабилен през целия ден.

Как сезонът влияе на хормоните и енергията ни?

Есента е период, в който дневната светлина намалява. Това се отразява на основни неврохормони, регулиращи настроението и будността. Намаляването на слънчевата светлина води до по-ниски нива на серотонин, невротрансмитер, свързан с жизненост, концентрация и добро настроение.

Паралелно с това, тъмнината стимулира повишен синтез на мелатонин, който регулира съня. Така организмът получава сигнал, че трябва да се забави, което се изразява в сънливост, трудности при събуждане и спад в активността.

Към тези промени се добавя и пониженото производство на витамин D през есенно-зимните месеци, тъй като синтезът му зависи основно от слънчевата светлина. Ниските нива на витамин D са свързани не само с отслабен имунитет, но и с нарушения в настроението и мускулната сила, което допълнително засилва усещането за отпадналост.

От какво се нуждае организмът, за да поддържа енергия?

Производството на енергия в клетките е сложен метаболитен процес, който зависи от множество микронутриенти. Витамините от група B, витамин C, магнезий, цинк и други минерали участват директно в енергийния метаболизъм и нервната регулация. Когато организмът не разполага с достатъчни количества от тези вещества, първият сигнал обикновено е именно понижаването на тонуса и работоспособността.

Есента често е сезон, в който хранителният режим се променя, движението намалява, а стресът от завръщането към натоварено ежедневие се усилва. Комбинацията от тези фактори увеличава риска от недостиг на ключови витамини и минерали.

Защо не всички витамини действат еднакво?

Важно е да се познават особеностите на различните витамини, тъй като те се делят на две основни групи според начина, по който тялото ги абсорбира: мастноразтворими (A, D, E, K) и водоразтворими (витамин C и витамините от група B). Първите се усвояват по-ефективно в присъствието на мазнини и могат да се съхраняват в организма, докато вторите се абсорбират във вода и не се складират, което налага редовен дневен прием.

Когато всички витамини се освободят едновременно, част от тях може да остане неусвоена, защото имат различни механизми и скорост на метаболизиране. Освен това някои вещества си „пречат“ взаимно при абсорбцията, ако са в неподходящи комбинации или пропорции.

Интелигентен подход към витаминния прием през есента

BIORYTHM® предлага иновативна технология, която взема предвид естествените биологични ритми на организма. Двуфазната им система осигурява поетапно освобождаване на активните вещества чрез микро перли. Това позволява оптимално усвояване на всеки витамин, според неговите характеристики.

Първата фаза освобождава мастноразтворимите витамини и минералите, които организмът може да складира и използва при нужда. Във втората фаза постепенно се освобождават водоразтворимите витамини, особено важните за енергията витамини от група B, така че да поддържат стабилен метаболизъм и нервна активност през целия ден.

По този начин се избягва добре познатият ефект на продуктите с бързо освобождаване: кратък пик на енергия малко след приема и последващ рязък спад.

Освен това разделянето на мастно- и водоразтворими витамини елиминира вътрешната конкуренция между тях и гарантира, че всяка съставка може да разгърне максимално своето действие. Особено внимание заслужава витамин D, който е от ключово значение за психоемоционалния баланс през студените сезони.

Какво още можем да направим, за да поддържаме тонус през есента

Макар добавките да имат важна роля за поддържането на оптимални енергийни нива, комплексният подход е най-ефективен. Препоръчително е да се осигурят:

редовно излагане на дневна светлина;

качествен и достатъчен сън;

физическа активност поне няколко пъти седмично;

балансиран хранителен режим, богат на сезонни плодове и зеленчуци;

управление на стреса и профилактика на дефицити.

Здравословните навици подпомагат естествените защитни и енергийни механизми на организма и усилват ефекта на витамините.

Есенната умора не е просто субективно усещане, а резултат от реални биологични изменения в организма. Намалената дневна светлина променя неврохормоналния баланс и води до спад в енергията, настроението и общото благополучие. Чрез правилен избор на добавки и подходящ хранителен и двигателен режим можем успешно да поддържаме стабилен тонус през целия сезон.

BIORYTHM® предлага практично и научно съобразено решение, което подкрепя организма в преходния период и осигурява постоянен достъп до ключови за енергията микронутриенти, освободени в синхрон с естествените нужди на тялото.

Biorythm® Мултивитамини е хранителна добавка. Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на разнообразното питание. Не превишавайте препоръчителната дневна доза.