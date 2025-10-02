Haute Couture или Haute Kofature: KFC пусна новата си „Кофа за един“ заедно с лимитирана модна колекция

KFC пусна на българския пазар „Кофа за един“. По този повод брандът изненада феновете си и с лимитирана колекция мърч – Haute Kofature. Колекцията е ироничен отговор на манията по скъпи марки и показността, характерни за нашите географски ширини.

Колекцията Haute Kofature се състои от 5 елемента с хумористична препратка към световноизвестни модни брандове:

Обувки Пиленсиага

Тениска Пили Плейн

Очила Пиу-Пиу

Чанта Пилентино

Шапка Крилуччи

„Кофа за един“ е символ на непретенциозното удоволствие – вкусна и обичана от всички, а колекцията Haute Kofature пародира идеята за „лукс“ и „елит“. Идеята за колекцията е на &play – агенцията, която работи по кампанията за лансирането на „Кофа за един“.

Снимка: KFC

„За много хора в България определени лога върху дрехите и обувките са всичко. Това е особено валидно за тийнейджърите. Знаем обаче, че скъпите марки не означават непременно добър вкус. Искахме да покажем, че именно това е важното и ако има нещо, с което младите хора „трябва“ да се показват, то това е вкусът.“ – споделя Мария Михайлова, творчески директор на &play.

Снимка: KFC

Haute Kofature предизвика вълна от интерес. Модели на колекцията са инфлуенсърите Николай Георгиев и Симона Калоянова.

Снимка: KFC

Колекцията не се продава, но може да бъде спечелена. KFC вече пусна един giveaway, който предизвика голям интерес.

С новата кампания брандът демонстрира, че не се страхува да се заиграва със стереотипите и да предлага повече от вкусна храна – провокативен и забавен поглед към културата и навиците на потребителите.

Вижте колекцията тук: https://www.instagram.com/p/DOxsEgFDISl/