Тежка катастрофа във Формула 3 на пистата "Монца" като по чудо се размина без жертви. Болидът на 19-годишния Алекс Перони се удари в повдигнат ограничител на трасето и се превъртя три пъти във въздуха, след което се заби в страничните прегради.

I cannot believe the @fia sanctioned putting a sausage kerb on exit of parabolica. What on earth is going on in their brains. Absolutely brainless and dangerous beyond belief. I am lost for words. #WTF please tell me this is not true https://t.co/DYq5XDpx4s