Неймар е най-скъпият футболист в света! Вероятно претенциите му и изискванията също са такива. Само че бразилецът пази нещо, което не може да се купи с пари - златно сърце.

Той го доказа още веднъж след мача на "Пари Сен Жермен" срещу "Ним", който завърши с победа с 4:2 за шампионите.

Неймар бе изненадан от малък фен, който успя да прескочи загражденията и да излъже стюардите. Малчуганът се спусна към бразилеца за прегръдка и я получи. Без да се замисля или да се съобразява със строгите мерки за сигурност, футболистът се отнесе изключително приятелски, а накрая на разговора с привърженика, дори му подари фланелката си и го върна при родителите му.

This is absolutely wonderful from Neymar - the kid is in tears of joy. pic.twitter.com/GuLYNjzSj5