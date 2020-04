Преди часове футболистът на "Тотнъм" Деле Али се оплака, че социалната изолация заради коронавируса е развалила плановете му за празнуване на рождения му ден.

Но не може да се оплаче, че мениджърът на "шпорите" Жозе Моуриньо го е забравил!

Jose Mourinho wished Dele Alli a personal happy birthday after spotting Dele across the road while out for a stroll. Mourinho kept his distance whilst doing so. pic.twitter.com/VCRIprTge3