Новак Джокович отдавна е институция! След 16 титли от Големия шлем, стотици победи, милиони фенове и впечатляваща банкова сметка, едва ли има човек в света, който не знае за сърбина.

Освен на корта той гради империя и извън спорта. Там му помага съпругата му Йелена, която е изключително активна в социалните мрежи и двамата трупат впечатляващ брой последователи. Децата му Стефан и Тара също вече са знаменитости, а фотографите не престават да ги следят по време на ваканция или на мач.

Баща му Сърджан и братята му Марко и Джордже често присъстват в медиите в Сърбия и са едни от най-преследваните хора от камерите. И тримата се занимават с тенис и често се изказват по спортни въпроси.

Само един човек остава скрит. Може би най-близкият на Ноле. Тя се казва Диляна и вече 32 години е неотлъчно до шампиона. Просто защото така правят добрите майки.

Дияна не се крие, тя не обича да се показва. Това че нейната история не е широко известна, не означава, че не е важна. Именно мама Джокович седи в основата на успеха на Ноле. Не само с наставления и грижа, които със сигурност са важни, но и с пари. Не си мислете, че Дияна е някоя богаташка! Тя знае как се изкарват средства с труд! В началото на пътя на световния номер 1 в този скъп спорт именно от нейната работа идват средствата, които позволяват на тенисиста и баща му да пътуват по цял свят.

Дияна е родена в Белград, в семейството на военните лекари Зденко и Елизабет Жагар. Имената им не звучат сръбски, защото те са от хърватския град Винковци. Именно това е причината и хърватите да харесват Джокович и да го смятат за "техен". Баща ѝ се занимава и с волейбол, подтиква и нея към спорта, но за кратко.

През 1987 г. тя ражда Новак - първото дете от брака ѝ със Сърджан Джокович. И двамата са категорични, че той ще се занимава със спорт. Нямат амбиция да става номер 1 в света, а просто да се научи на дисциплина и упоритост. Ноле пък се оказва толкова отдаден на спорта, че самите му родители не могат да повярват.

"Естествено е да обичаме своите деца най-много и да искаме да станат най-добри, но не трябва да прекаляваме. Когато Йелена Генчич (бел. а. - първата треньорка на Джокович) ни каза, че не е виждала толкова талантливо дете след Моника Селеш, ние решихме да се допитаме и до други специалисти. Когато и те потвърдиха, започнахме да действаме в тази посока с всички сили", разказват двамата родители на Ноле.

Какво значи "с всички сили"?

Докато Сърджан пътува с Ноле на турнири по цял свят, някой трябва да изкарва пари, за да може бъдещият номер 1 да напредва в този скъп свят. Дияна се заема с тази мисия!

Семейството притежава ресторант в курорта Копаоник. Там от сутрин до вечер работи майката.

"Работих 17 години в ресторанта. По 10, по 16 часа. Правех палачинки, бях барманка, сипвах питиета. Сърджан пътуваше с него, а аз пращах всички заработени пари на тях двамата", спомня си Дияна.

Тежките моменти в такъв режим не липсват. Не всичко е цветя и рози в живота на семейството, но това не трябва да притеснява все още пристъпящия в тенис света Ноле.

"Имаше моменти, в които си мислех, че няма да издържим финансово. Накрая обаче намирахме някакъв изход. Това беше единственият начин, за да успеем. Той не знаеше за тези моменти и не трябваше да знае. Не му казвахме дали имаме или нямаме пари. Правехме го само за него!", разкрива още тя в едно от редките си интервюта.

Дияна обаче не е майка само на Ноле. Другите ѝ двама сина - Марко и Джордже, не трябва да усещат нейната липса и тя е категорична в това!

"Имам си и Марко и Джордже, съпруга съм на Сърджан, не може само за Новак да се грижа! Но пък аз съм тази, която го държи здраво на земята, не му давам да лети в облаците, съветвам го да си владее емоциите. Никога не съм си помисляла, че той може да стигне до тук. Но ето, че се случи. Новак е такъв и ние се гордеем с него!", казва майката.

Дияна не се появява често на трибуните. Тя обаче беше уловена от камерите по време на финала на Ноле срещу Федерер в тазгодишщното издание на "Уимбълдън". Фотографите я издебнаха да целува медальона си по време на разиграване.

Dijana Djokovic, a praying mom, day in and out #WimbledonFinal pic.twitter.com/ntLCPOugCT