Неймар се завърна в игра за ПСЖ с впечатляващ и важен гол със задна ножица. Шампионите победиха "Страсбург" с 1:0, но бразилецът бе обект на подигравки, обиди и освирквания още преди да стъпи на терена. Не липсваха и транспаранти с груби думи по трибуните на "Парк де Пренс".

Neymar booed as he’s announced by the Parc des Princes speaker. ( @AurelienLgMoec ) pic.twitter.com/qdCaFp5j2I

Надписът върху един от тях бе с предложение към бащата на Неймар - да продаде сина си в област в Рио де Жанейро, която е известна със своята проституция.

CUP ultras unveil their 1st banner of the match: "Neymar Sr, go sell your son in Vila Mimosa (most renowned area for prostitution in Rio de Janeiro)." (@B_Quarez) pic.twitter.com/ZfXDYLuzOK