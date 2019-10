Едно от най-чаканите завръщания в света на бойните спортове ще бъде факт през януари 2020 г.! ММА боецът Конър МакГрегър отново ще влезе в октагона!

Ирландецът обяви, че се завръща в активния спорт на 18 януари 2020 г. с мач в Лас Вегас на специална пресконференция в Москва.

Here is the video of Conor McGregor announcing his plans for 2020, which begin with his return fight on Jan. 18 in Las Vegas. (RT Sport) pic.twitter.com/9PiNSaNH7c