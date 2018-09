Имайки предвид колко е лесно за легендите да завършат футболния си път в САЩ или Китай срещу солидно заплащане, рядко попадаме на голям играч, носил екипа само на един отбор. Франческо Тоти е пример за това - може би основната причина той да бъде толкова обичан не само от тифозите на неговия "Рома".

Сега 41-годишният бивш капитан на "римските вълци" заема директорски пост в клуба и пише своята автобиография - "Един Капитан". Книгата ще се появи на пазара в края на седмицата, а Тоти заинтригува феновете, споделяйки любопитен откъс от нея.

