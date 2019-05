Хенрих Мхитарян няма да играе във финала на Лига Европа. Това е ясно за всеки един футболен фен. В нормални условия той би гледал мача между неговия "Арсенал" и съперника му за трофея - "Челси", от трибуните на стадиона. Би стискал палци и подкрепял своите съотборници.

Само че футболистът дори няма разрешение да пътува до града, в който ще се проведе срещата - Баку в Азербайджан! Той няма виза! Дори не е опитал да кандидатства, защото знае, че молбата му няма да бъде удовлетворена.

Докато от десетилетия всеки говори, че спортът трябва да обединява, а не да създава конфликти, в Азербайджан явно не мислят така.

Мхитарян е роден преди 30 години в Армения. Там започва и кариерата му, в "Пюник". След това той преминава през украинското първенство, "Борусия" Дортмунд и "Манчестър Юнайтед", за да облече фланелката на "Арсенал" през 2018 г. В това на пръв поглед няма нищо нередно.

Само че той няма да пътува за Баку, а с него и стотици фенове на "топчиите" от арменски произход.

Причината се заражда година преди самият футболист да се роди. "Ябълката на раздора" е територията Нагорни Карабах. Тя е населена предимно с арменци и се намира на границата между двете държави. След разпада на СССР населението иска своята независимост. Това обаче няма как да стане без... война.

Тя избухва през 1992 г., две години по-късно е подписан мирен договор между двете страни. Но необратимото е факт - смъртта на хиляди хора. Двете страни все още не могат да се разберат колко точно е техния брой.

Всеки би си помислил, че четвърт век по-късно този конфликт трябва да е в историята. Само че той избухва с нова сила и нови жертви през 2016 г. Всичко приключва за 3 дни, но спомените и раните са още пресни.

За това за самият Мхитарян не е безопасно да се намира на азербайджанска територия.

И все пак спортът би трябвало да е над политиката. Поне такива са разбиранията на по-голямата част от света!

За Мхитарян със сигурност ще е тежко! "Арсенал" ще трябва да понесе и удара от УЕФА. От централата им забраниха да излязат на загрявката с тениска с името на арменеца и да покажат подкрепата за своя съотборник. Феновете с фланелки по улиците също не са приемани добре и биват учтиво молени от полицаите да се преоблекат. До тогава органите на реда ги придружават.

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. .#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L