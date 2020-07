Обикновено феновете се не вълнуват от капитанската лента, а от човека, който я носи. Привържениците не се вглеждат в нея, тъй като тя е просто символ.

Капитанската лента не те прави лидер, но пък е хубаво, когато е ръката на този, който знае как да води отбора напред. Когато е ръката на личност, която с поведението си дава пример на терена и извън него.

Личност като капитана на втородивизионния испански "Уеска" Хорхе Пулидо.

През този сезон 29-годишният Пулидо носи различна капитанска лента при всяко гостуване на "Уеска" в знак на почит към града или провинцията, в която се състои срещата. След последния съдийски сигнал той връчва лентата на отбора-домакин.

