Светът е футбол... поне до неделя! Останаха два мача до края на Мондиал 2018, който ще се запомни с велики постижения, рекорди и много, много колоритни фенове.

Трибуните на руските стадиони са изпъстрени със знамена, шалчета, цветове и... красота. Някои запалянковци гледат любимите си отбори облечени в традиционните национални фланелки, други - загърнати в родното знаме. А хърватите... те просто носят на главите си шапки за водна топка.

През 2016 г. защитникът на "шахматистите" Ведран Чорлука получава рана в главата в мача срещу Турция от груповата фаза на европейското първенство във Франция. По време на втория двубой на тима срещу Чехия раната се отваря и главата му отново е обляна в кръв. Това кара бранителя да прибегне до нестандартен подход и да излезе за второто полувреме с шапка за водна топка в цветовете на Хърватия. Това слага началото на една нова традиция сред феновете на "ватрените".

Водната топка е популярен спорт в много балкански страни, сред които и Хърватия. През 2012 "шахматистите" печелят олимпийската титла при мъжете след успех над Унгария.

Ватерполистът и олимпийски шампион Пауло Обрадович подарява шапката си на доктора на футболния отбор Борис Немец, който по-рано се е занимавал с неговото лечение. На хърватския физиотерапевт Ндерим Реджай му идва идеята да използват шапката, за да затворят раната на Чорлука. И се получава...

The evolution of Vedran Corluka’s headwear at #EURO2016 #CRO pic.twitter.com/beJcNXDVvM