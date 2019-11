Въпреки че дербито в английската Висша лига между "Ливърпул" и "Манчестър Сити" беше преди дни, напрежението след него все още се усеща. Особено на лагера на националния отбор на Англия. Стигна се до там, че Рахим Стърлинг беше отстранен от състава на "Трите лъва" за мача срещу Черна гора от квалификациите за Евро 2020.

Конфликтът между Стърлинг от "Манчестър Сити" и Джо Гомес от "Ливърпул" избухна още в края на дербито, завършило с победа 3:1 за мърсисайдци. На терена преди дни двамата си размениха остри думи, а бързата намеса на съотборниците им в клубните тимове предотврати физическо спречкване.

Напрежението обаче се пренесе на базата "Сейнт Джордж парк". Гомес поздравил Стърлинг в столовата, а играчът на "гражданите" реагирал агресивно. Съотборниците им в английския тим помислили, че става дума за шега, но се наложило да се намесват, за да разтърват двамата футболисти. Според "Дейли Мейл" Стърлинг хванал за гърлото Гомес и започнал да го души.

От английската федерация потвърждават, че футболистът на "Ливърпул" няма да играе в предстоящата среща на "Уембли" срещу Черна гора (14 ноември), но ще остане в състава и ще бъде използван евентуално при гостуването на Косово (17 ноември). Причината е "нарушаване на реда сред играчите".

We can confirm that @sterling7 will not be considered for Thursday's #EURO2020 qualifier: https://t.co/dsVfgitdSm