O que dizer de ti?que és um orgulho , dizer que não existem palavras para expressar o que acho de ti,não só como meu irmão mas como homem,como amigo,como pai ,como filho e como ser humano acima de tudo , olhar para trás e ver como o tempo passou e o homem maravilhoso que te tornaste.( Mas nem sempre foi assim ) não vou contar que a mãe me obrigava a lavar as tuas fraldas cheias deno poço(sim há 35 anos ainda eram fraldas de pano )não vou contar que os iogurtes que comias que nem colher usavas para não perder tempo,fazias um furo na parte de baixo com os dentes e corrias porta fora feito flecha chupando e ainda de bola no pés ( depois inventaram os iogurtes líquidos e a velocidade cr7)não vou contar que tu me chamavas de orelhuda ( e eu reclamava para o pai e ele respondia)tb não é mentira nenhumae mesmo assim segui gostando cada vez mais de ti e sem traumasnão vou contar tb as vezes que fugias de mim para a rua quando a mãe me obrigava a cuidar de ti e não tirar nem por um segundo os olhos de cima ,eu bem que tentava correr atrás ,( foi aí que inventaram fugir aos defesas ),não vou contar as vezes que desaparecias de casa para saltar a vedação do campo no poço da quinta falcão para a jogar à bola ( depois inventaram o golo de cabeça mais alto da história ), e não vou contar o dia que a gente foi á praia os dois e a mãe até hoje pensa que fomos à reunião da catequese e foi aí que apareceram ( os dribles á cr7), fica tranquilo tem coisas que guardo só para nós ,há mas não vou contar tb que tu adoravas dormir cmgo e com a Elma na mesma cama , lembras-te?Até hoje tenho saudades desses tempos,mano sabes o quanto te amo desde sempre,serás sempre o nosso menino,foi lá atrás que tudo começou,foi a tua história foi os altos e baixos ,foram as dificuldades foi a tua personalidade o teu querer ,foi o amor da nossa família ,foi tudo que fez seres quem és e seres esse homem família lutador e guerreiro, feliz aniversário meu irmão,que Deus te dê sempre saúde e sabedoria para seguires sendo sempre esse ser humano maravilhoso que tanto nos orgulha,te amo e tu sabes disso ( digo tantas vezes que até cansa )parabéns meu rei