Шампионска лига, групова фаза, 1 кръг:

от 19:55 часа:

Група 2

"Барселона" - ПСВ Айндховен 4:0
1:0 Меси (31)
2:0 Дембеле (75)
3:0 Меси (77)
4:0 Меси (87)

"Интер" - "Тотнъм" 2:1
0:1 Ериксен (53)
1:1 Икарди (85)
2:1 Весино (90)

от 22:00 часа:

Група 1

"Монако" - "Атлетико" Мадрид 1:2
1:0 - Грандсир 18
1:1 - Коста 32
1:2 - Хименес 45

"Брюж" - "Борусия" Дортмунд 0:1
0:1 - Пулишич 85

Група 3

"Ливърпул" - ПСЖ 3:2
1:0 Стъридж 30
2:0 Милнър 36-дузпа
2:1 - Мюние 41
2:2 - Мбапе 83
3:2 - Фирмино 90

"Цървена звезда" - "Наполи" 0:0

Група 4

"Галатасарай" - "Локомотив" Москва 3:0
1:0 - Гари Родригес 9
2:0 - Ерен Дердийок 67
3:0 - Селчук Инан 90

"Шалке" - "Порто" 1:1
1:0 - Емболо 64
1:1 - Отавио 75-дузпа