Шампионска лига, групова фаза, 1 кръг:
от 19:55 часа:
Група 2
"Барселона" - ПСВ Айндховен 4:0
1:0 Меси (31)
2:0 Дембеле (75)
3:0 Меси (77)
4:0 Меси (87)
"Интер" - "Тотнъм" 2:1
0:1 Ериксен (53)
1:1 Икарди (85)
2:1 Весино (90)
от 22:00 часа:
Група 1
"Монако" - "Атлетико" Мадрид 1:2
1:0 - Грандсир 18
1:1 - Коста 32
1:2 - Хименес 45
"Брюж" - "Борусия" Дортмунд 0:1
0:1 - Пулишич 85
Група 3
"Ливърпул" - ПСЖ 3:2
1:0 Стъридж 30
2:0 Милнър 36-дузпа
2:1 - Мюние 41
2:2 - Мбапе 83
3:2 - Фирмино 90
"Цървена звезда" - "Наполи" 0:0
Група 4
"Галатасарай" - "Локомотив" Москва 3:0
1:0 - Гари Родригес 9
2:0 - Ерен Дердийок 67
3:0 - Селчук Инан 90
"Шалке" - "Порто" 1:1
1:0 - Емболо 64
1:1 - Отавио 75-дузпа