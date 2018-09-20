Всички резултати и голмайстори от тазвечершните срещи в Шампионската лига
"Аякс" - АЕК 3:0
1:0 Никола Таляфико 46'
2:0 Дони ван де Беек 77'
3:0 Никола Таляфико 90'
"Шахтьор" - "Хофенхайм" 2:2
0:1 Флориан Грилич 6'
1:1 Исмаили 27'
1:2 Хавард Нордтвайт 38'
2:2 Майкон 82'
"Бенфика" - "Байерн" 0:2
0:1 Роберт Левандовски 10'
0:2 Ренато Санчес 54'
"Манчестър Сити" - "Лион" 1:2
0:1 Максуел Корне 26'
0:2 Набил Фекир 43'
1:2 Бернардо Силва 67'
"Виктория" Пилзен - ЦСКА Москва 2:2
1:0 Михаел Кръменчик 28'
2:0 Михаел Кръменчик 41'
2:1 Фьодор Чалов 49'
2:2 Никола Влашич 90+5'
"Реал" М - "Рома" 3:0
1:0 Иско 44'
2:0 Гарет Бейл 58'
3:0 Мариано Диас 90+2'
"Валенсия" - "Ювентус" 0:2
0:1 Миралем Пянич 45'-д.
0:2 Миралем Пянич 50'-д.
Дани Парехо - проп. дуз. 90+6
"Йънг Бойс" - "Манчестър Юнайтед" 0:3
0:1 Пол Погба 36'
0:2 Пол Погба 43'-д.
0:3 Антони Марсиал 66'