Тази вечер се изигра първата половина от мачовете във втория кръг на Шампионската лига.

Всички резултати и голмайстори

Група Е

АЕК Атина - "Бенфика" 2:3
0:1 Сеферович 6'
0:2 Грималдо 15'
1:2 Клонаридис 53'
2:2 Клонаридис 63'
2:3 Семедо 74'

"Байерн" - "Аякс" 1:1
1:0 Хумелс 4'
1:1 Мазрауи 22'

Група F

"Хофенхайм" - "Манчестър Сити" 1:2
1:0 Белфодил 1'
1:1 Агуеро 8'
1:2 Силва 87'

"Лион" - "Шахтьор" Донецк 2:2
0:1 Жуниор Мораес 44'
0:2 Жуниор Мораеш 55'
1:2 М.Дембеле 70'
2:2 Дюбоа 72'

Група G

ЦСКА Москва - "Реал" Мадрид 1:0
1:0 Влашич 2'

"Рома" - "Виктория" Пилзен 5:0
1:0 Джеко 3'
2:0 Джеко 40'
3:0 Ундер 64'
4:0 Клуйверт 73'
5:0 Джеко 90'+2

Група H

"Ювентус" - "Йънг Бойс" 3:0
1:0 Дибала 5'
2:0 Дибала 34'
3:0 Дибала 69'