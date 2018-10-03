Тази вечер се изигра първата половина от мачовете във втория кръг на Шампионската лига.
Всички резултати и голмайстори
Група Е
АЕК Атина - "Бенфика" 2:3
0:1 Сеферович 6'
0:2 Грималдо 15'
1:2 Клонаридис 53'
2:2 Клонаридис 63'
2:3 Семедо 74'
"Байерн" - "Аякс" 1:1
1:0 Хумелс 4'
1:1 Мазрауи 22'
Група F
"Хофенхайм" - "Манчестър Сити" 1:2
1:0 Белфодил 1'
1:1 Агуеро 8'
1:2 Силва 87'
"Лион" - "Шахтьор" Донецк 2:2
0:1 Жуниор Мораес 44'
0:2 Жуниор Мораеш 55'
1:2 М.Дембеле 70'
2:2 Дюбоа 72'
Група G
ЦСКА Москва - "Реал" Мадрид 1:0
1:0 Влашич 2'
"Рома" - "Виктория" Пилзен 5:0
1:0 Джеко 3'
2:0 Джеко 40'
3:0 Ундер 64'
4:0 Клуйверт 73'
5:0 Джеко 90'+2
Група H
"Ювентус" - "Йънг Бойс" 3:0
1:0 Дибала 5'
2:0 Дибала 34'
3:0 Дибала 69'