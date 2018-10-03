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Опростихме и олекотихме навигацията, така че новият btvnovinite.bg да дава бърз, интуитивен и пряк достъп до най-важните акценти от деня, представени от най-авторитетната новинарска редакция в България.

Улеснихме достъпа до съдържанието през мобилни устройства.

Най-важните новини от деня, както и новините от последните минути – на новата начална страница може да намирате по-лесно и повече от съдържанието, което знаем, че харесвате.

Ето още от най-важните новости:

- Ново, опростено меню за по-интуитивна навигация;

- Нова, по-лесна за четене подредба на водещите новини на началната страница;

- Изцяло нова организация на секцията „Спорт”

- Повече видеo

- Бърз достъп до всички емисии, които сте пропуснали – може лесно да ги намеритe на btvplus.bg

- Пряка връзка с най-актуалното от съдържанието на btv.bg

- Нова, по-ясна прогнозата за времето с препратка към dalivali.bg

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