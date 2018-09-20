Резултати и голмайстори от първия кръг на груповата фаза в Лига Европа
"Виляреал" – "Рейнджърс" 2:2
1:0 Карлос Бака (1)
1:1 Скот Арфилд (67)
2:1 Жерар Морено (69)
2:2 Кайл Лафърти (76)
"МОЛ Види" – БАТЕ Борисов 0:2
0:1 Хасе Туоминен (27)
0:2 Егор Филипенко (85)
"Севиля" – "Стандард" Лиеж 5:1
1:0 Евер Банега (8)
1:1 Муса Дженепо (39)
2:1 Франко Васкес (41)
3:1 Висам Бен Йедер (49)
4:1 Висам Бен Йедер (70)
5:1 Евер Банега (74-дузпа)
"Бешикташ" – "Сарпсборг" 3:1
1:0 Райън Бабел (51)
2:0 Енцо Роко (69)
3:0 Джермейн Ленс (82)
3:1 Закариасен (90+4)
"Рапид" Виена – "Спартак" Москва 2:0
1:0 Артьом Тимофеев (50-автогол)
2:0 Томас Мург (68)
"Динамо" Киев – "Астана" 2:2
1:0 Виктор Циганков (11)
1:1 Марин Аничич (21)
2:1 Денис Гармаш (45+2)
2:2 Роман Муртазаев (90+5)
"Генк" – "Малмьо" 2:0
1:0 Леандро Тросард (37)
2:0 Мбвана Самата (71)
ПАОК – "Челси" 0:1
0:1 Вилиан (7)
"Лацио" – "Аполон" Лимасол 2:1
1:0 Луис Алберто (14)
2:0 Чиро Имобиле (84-дузпа)
2:1 Емилио Зелая (88)
"Акисарспор" – "Краснодар" 0:1
0:1 Виктор Клаесон (26)
"Олимпик" Марсилия – "Айнтрахт" Франкфурт 1:2
1:0 Лукас Окампос (3)
1:1 Лукас Торо (52)
1:2 Лука Йович (89)
"Рен" – "Яблонец" 2:1
1:0 Исмаила Сар (31)
1:1 Михал Травник (54)
2:1 Хатем Бен Арфа (90-дузпа)
"Лайпциг" – "Залцбург" 2:3
0:1 Мунас Дабур (20)
0:2 Aмаду Хайдара (22)
1:2 Конрад Лаймер (70)
2:2 Юсуф Поулсен (82)
2:3 Фредрик Гулбрандсен (89)
"Селтик" – "Розенборг" 1:0
1:0 Лий Грифитс (87)
"Лудогорец" – "Байер" 2:3
1:0 Клаудиу Кешерю (8)
2:0 Марселиньо (31)
2:1 Кай Хавертц (38)
2:2 Исак Телин (64)
2:3 Кай Хавертц
"Копенхаген" – "Зенит" 1:1
0:1 Роберт Мак (44)
1:1 Пиерос Сотириу (63)
"Дюделанж" – "Милан" 0:1
0:1 Гонсало Игуаин (59)
"Динамо" Загреб – "Фенербахче" 4:1
1:0 Иван Сунжич (17)
2:0 Изет Хайрович (27)
2:1 Роман Нойщадер (47)
3:1 Изет Хайрович (57)
4:1 Даниел Олмо (60)
"Олимпиакос" – "Бетис" 0:0
"Арсенал" – "Ворскла" 4:2
1:0 Пиер-Емерик Обамеянг (32)
2:0 Дани Уелбек (49)
3:0 Пиер-Емерик Обамеянг (54)
4:0 Месут Йозил (74)
4:1 Володимир Чеснаков (77)
4:2 Вячеслав Шарпар (90+4)
"Славия" Прага – "Бордо" 1:0
1:0 Яромир Змрхал (35)
"Спартак" Търнава – "Андерлехт" 1:0
1:0 Матей Оравец (79)
"Спортинг" Лисабон – "Карабах" 2:0
1:0 Рафиня (54)
2:0 Жоване Кабрал (88)
АЕК Ларнака – "Цюрих" 0:1
0:1 Бенджамин Кололи (61-дузпа)