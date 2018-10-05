Тази вечер се изиграха всички двубои от втория кръг на груповата фаза в Лига Европа.
Всички резултати и голмайстори:
Група 1
"Цюрих" - "Лудогорец" 1:0
1:0 Виктор Палсон (84)
"Байер" Леверкузен - АЕК Ларнака 4:2
0:1 Иван Тричковски (25)
1:1 Кай Хавертц (44)
2:1 Лукас Аларио (49)
3:1 Лукас Аларио (88)
3:2 Димитрис Распас (90)
4:2 Бранд (90)
Група 2
"Розенборг" - "Лайпциг" 1:3
0:1 Аугустен (12)
0:2 Ибрахима Конате (54)
0:3 Матеус Куня (61)
1:3 Исам Джебали (79)
"Залцбург" - "Селтик" 3:1
0:1 Одсон Едуард (2)
1:1 Мунас Дабур (55)
2:1 Такуми Минамино (61)
3:1 Мунас Дабур (73-дузпа)
Група 3
"Бордо" - "Копенхаген" 1:2
0:1 Пиерос Сотириу (42)
1:1 Санкаре (84)
1:2 Роберт Сков (90)
"Зенит" - "Славия" Прага 1:0
1:0 Кокорин (80)
Група 4
"Фенербахче" - "Спартак" Търнава 2:0
1:0 Ислам Слимани (52)
2:0 Слимани (69)
"Андерлехт" - "Динамо" Загреб 0:2
0:1 Изет Хайрович (19)
0:2 Амер Гойак (68)
Група 5
"Карабах" - "Арсенал" 0:3
0:1 Сократис (5)
0:2 Емил Смит-Роу (53)
0:3 Матео Гендузи (80)
"Ворскла" Полтава - "Спортинг" Лисабон 1:2
1:0 Владислав Кулах (10)
1:1 Фреди Монтеро (90)
1:2 Джоване Кабрал (90)
Група 6
"Милан" - "Олимпиакос" 3:1
0:1 Гереро (14)
1:1 Кутроне (70)
2:1 Игуаин (76
3:1 Кутроне (79)
"Бетис" - "Дюделанж" 3:0
1:0 Санабрия (56)
2:0 Ло Селсо (80)
3:0 Кристиан Тейо (88)
Група 7
"Спартак" Москва - "Виляреал" 3:3
0:1 Екамби (13)
1:1 Зе Луис (34-дузпа)
1:2 Форналс (49)
2:2 Зе Луис (82)
3:2 Мелгарехо (85)
3:3 Санти Касорла (90-дузпа)
"Рейнджърс" - "Рапид" Виена 3:1
0:1 Ветон Бериша (42)
1:1 Алфредо Морелос (44)
2:1 Джеймс Таверниер (84-дузпа)
3:1 Алфредо Морелос (90)
Група 8
"Аполон" Лимасол - "Марсилия" 2:2
0:1 Дмитри Пайет (50)
0:2 Луис Густаво (67)
1:2 Саша Маркович (74)
2:2 Емилио Хосе (90)
"Айнтрахт" Франкфурт - "Лацио" 4:1
1:0 Да Коста (4)
1:1 Пароло (23)
2:1 Костич (28)
3:1 Йович (52)
4:1 Да Коста (90)
Група 9
"Малмьо" - "Бешикташ" 2:0
1:0 Еркин (53-автогол)
2:0 Розенберг (76-дузпа)
"Сарпсборг" - "Генк" 3:1
1:0 Мортенсен (5)
1:1 Тросард (49)
2:1 Закариесен (54)
3:1 Мортенсен (63)
Група 10
"Стандард" Лиеж - "Акхисарспор" 2:1
1:0 Емонд (17)
1:1 Аик (32)
2:1 Дженепо (40)
"Краснодар" - "Севиля" 2:1
0:1 Каборе (43-автогол)
1:1 Перейра (72)
2:1 Окриашвили (88)
Група 11
"Астана" - "Рен" 2:0
1:0 Зайнудинов (64)
2:0 Томасов (90)
"Яблонец" - "Динамо" (Киев) 2:2
0:1 Циганков (8)
0:2 Гармаш (14)
1:2 Ховорка (33)
2:2 Травник (81)
Група 12
"Челси" - "Види" 1:0
1:0 Алваро Мората (70)
БАТЕ Борисов - ПАОК 1:4
0:1 Прийович (6)
0:2 Лео Жаба (11)
0:3 Лео Жаба (17)
1:3 Креспо (61-автогол)
1:4 Пелкас (73)