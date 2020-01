Ник Кириос е може би най-арогантният тенисист в света. 24-годишният австралиец постоянно се забърква в скандали заради избухливия си характер, а чупенето на ракети и честите спорове със съдии и съперници на корта са неразделна част от неговия репертоар. Този път световният номер 30 се показа в нетипична светлина. Той реши да подпомогне финансово сънародниците си, които са засегнати от пожарите в Австралия.

В профила си в "Туитър" Кириос обяви, че ще дари по 200 австралийски долара (106 щатски долара) за всяка директна точка от сервис, която направи в турнирите, в които участва през това лято.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned