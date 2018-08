Вратарят на "Киево" Стефано Сорентино бе приет в болница с фрактура на носа и подозрения за травма на главата, след като пострада при сблъсък с Кристиано Роналдо по време на мача срещу "Ювентус" от първия кръг на новия сезон в Серия "А".

#Chievo goalkeeper Stefano Sorrentino is in hospital for tests after a fractured nose and suspected head trauma following the 3-2 defeat to #Juventus https://t.co/Mmfz83GEH1 #ChievoJuve #SerieA pic.twitter.com/eGlyFiHOm4