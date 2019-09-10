Розалин Пенчев отпадна от състава на мъжкия национален отбор по волейбол за европейското първенство, което ще се проведе от 12 до 29 септември в 4 държави. Българският тим ще играе мачовете си от груповата фаза в Монпелие, Франция, за където "лъвовете" заминаха днес (10 септември).
По-малкият брат Пенчев, който си извоюва титулярно място в отбора в предните няколко кампании на "лъвовете", не се включи и в последното занимание на тима. Причината е контузия. На негово място Силвано Пранди ще използва волейболиста на "Нефтохимик" Георги Петров.
Ето и целия състав на българския отбор за европейското първенство:
Разпределители:
Георги Сеганов
Добромир Димитров
Централни блокировачи:
Виктор Йосифов
Светослав Гоцев
Теодор Тодоров
Алекс Грозданов
Посрещачи:
Тодор Скримов
Николай Пенчев
Мартин Атанасов
Георги Петров
Диагонали:
Цветан Соколов
Венелин Кадънков
Либера:
Теодор Салпаров
Петър Каракашев
Националите са в една група с Гърция, Франция, Италия, Румъния, Гърция и Португалия. Първите 4 отбора в класирането продължават във фазата на елиминациите.