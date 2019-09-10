Розалин Пенчев отпадна от състава на мъжкия национален отбор по волейбол за европейското първенство, което ще се проведе от 12 до 29 септември в 4 държави. Българският тим ще играе мачовете си от груповата фаза в Монпелие, Франция, за където "лъвовете" заминаха днес (10 септември).

По-малкият брат Пенчев, който си извоюва титулярно място в отбора в предните няколко кампании на "лъвовете", не се включи и в последното занимание на тима. Причината е контузия. На негово място Силвано Пранди ще използва волейболиста на "Нефтохимик" Георги Петров.

Ето и целия състав на българския отбор за европейското първенство:

Разпределители:

Георги Сеганов

Добромир Димитров

Централни блокировачи:

Виктор Йосифов

Светослав Гоцев

Теодор Тодоров

Алекс Грозданов

Посрещачи:

Тодор Скримов

Николай Пенчев

Мартин Атанасов

Георги Петров

Диагонали:

Цветан Соколов

Венелин Кадънков

Либера:

Теодор Салпаров

Петър Каракашев

Националите са в една група с Гърция, Франция, Италия, Румъния, Гърция и Португалия. Първите 4 отбора в класирането продължават във фазата на елиминациите.