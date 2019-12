Матео Меси - вторият син на носителят на (вече) шест златни топки футболист на "Барселона" Лионел Меси и неговата съпруга Антонела, е истинска неукротима малка звезда!

Където и да отиде, малчуганът успява да привлече вниманието с действията си. Направи го и в Париж, когато баща му излезе на сцената, за да получи един от най-ценните индивидуални трофеи във футбола.

В пристъп на небивала радост от успеха на баща си, Матео успя да... ухапе по-големия си брат Тиаго. Двамата дори започнаха кратка схватка, но строг поглед от мама Антонела ги накара да се усмирят.

Реакцията на Матео при обявяването на баща му за победител бързо се появи в социалните мрежи и стана истински хит.

When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT