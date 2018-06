Президентът на Русия Владимир Путин изпадна в неловка ситуация, след като неговият национален отбор разгроми с 5:0 Саудитска Арабия в първи мач от световното първенство по футбол.

Държавният глава на страната домакин изгледа срещата от трибуните на стадион "Лужники" в компанията на президента на ФИФА Джани Инфантино и принца на съперника на терена - Мохамед бин Салман.

Още преди среща Путин категорично заяви на престолонаследника: "Много се радваме да Ви видим, включително във връзка с откриването на Световното първенство по футбол, във връзка с това, че в деня на откриването играят нашите отбори. Знаете колко топло се отнасяме към Вас, но мисля, че ще ме разберете - не мога да пожелая успех на Вашия отбор".

При първия гол, дело на Юри Газински, двамата държавни мъже просто се здрависаха, но след това започнаха да валят попадение след попадение във вратата на Саудитска Арабия. В крайна сметка Путин остана без думи при петия гол, вкаран от Головин, и просто... вдигна рамене.

Реакцията му пък не остана незабелязана и бързо обиколи социалните мрежи.

Putin’s expression says it all pic.twitter.com/RBWzrt4OWA