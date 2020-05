На 4-часова среща между клубовете и ръководството на Висшата лига относно евентуалното подновяване на първенството в Англия, отборите отново заявиха желанието си за завършване на сезон 2019/20, съобщават медиите на Острова.

Тренировките и мачовете ще започнат само след разрешение на правителството, но някои издания твърдят, че като дата за рестарт на двубоите се обмисля 12 юни.

На видеоконферентната среща за проект "Рестарт" е било обсъждано провеждането на мачовете на "одобрени" стадиони или на неутрални терени, далеч от градските райони. Двубоите ще са без фенове.

At a meeting of Shareholders, clubs discussed possible steps to resume the 2019/20 season



The League and clubs will only return to training and playing with Government guidance, under expert advice and after consultation with players and managers



More: https://t.co/GJr8UN1Kzb pic.twitter.com/b5TjUkKcxp