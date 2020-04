Жените си припадат по българския тенисист Григор Димитров! Буквално!

Както неговите фенки, които следят всяко движение на корта и публикация в социалните мрежи, така и колежките му. Тук включваме и бившата номер 1 в света и носителка на 7 титли от Големия шлем - Винъс Уилямс.

Двамата си направиха видеочат, в който сестрата на Серина показваше как може да поддържаме форма вкъщи, докато спазваме правилата за социална изолация в условия на пандемия от коронавирус. Григор също се включи в тренировките с ценни съвети и... нагледен пример какво става, ако тренираш усилено, дори да няма мачове.

Did Grigor just flash his six-pack at Venus I- pic.twitter.com/KRJxtBLeIh