Мениджърът на "Ливърпул" Юрген Клоп със сигурност много пъти е слушал химна на своя отбор - "You'll Never Walk Alone". Пред официалния сайт на мърсисайдци обаче той разкри, че последното такова изпълнение го е накарало да се просълзи.

То не е на феновете на тима, които в с нетърпение чакат футболът отново да се завърне, а на... медицински работници.

С тази песен те поздравиха своите колеги в интензивното отделение на британска болница, където се грижат за пациентите с коронавирус в най-тежко състояние.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO