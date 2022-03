Александър Везенков отново беше отличен за страхотното си представяне в Евролигата. Баскетболистът на "Олимпиакос" спечели приза за най-полезен играч на 32-ия кръг на най-силната европейска клубна надпревара.

Той завърши с "дабъл-дабъл" от 18 точки и 10 борби при победата на своя "Олимпиакос" като гост на АСВЕЛ Вильорбан във Франция с 94:80. Българинът добави 2 асистенции и 1 открадната топка, а срещу него бяха извършени 4 нарушения, което му донесе коефициент на ефективност 26.

Везенков печели приза за най-полезен играч на кръга за втори път от началото на сезона и общо четвърти.

The MVP of Round 32...



Sasha Vezenkov is finding some BIG form at just the right time!#EveryGameMatters pic.twitter.com/mlaSvDBftQ