Бившият номер 1 в световната ранглиста по тенис - Анди Мъри, обяви, че няма да участва в първото издание на турнира АТР Къп. Очакваше се британецът да бъде лидер в тима на своята страна, който е в една група с България.

Само че Мъри не се чувства готов за такова натоварване по-малко от година, след като претърпя операция за смяна на тазобедрената става.

"Работих здраво, за да мога отново да играя на високо ниво. Много ми е тежко, че няма да мога да играя в Австралия през януари", това заяви Мъри, цитиран от официалния профил на предстоящия турнир в социалните мрежи.

“I’ve worked so hard to get myself into a situation where I can play at the top level and I’m gutted I’m not going to be able to play in Australia in January.”



