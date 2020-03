Италианският елитен "Фиорентина" обяви официално, че нападателят Душан Влахович е дал положителна проба за коронавирус.

В момента той е у дома си и не проявява симптоми на COVID-19. "Виолетовите" са задействали процедура по изолиране на футболиста, според мерките, наложени от властите.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.



https://t.co/EESWBwVUlspic.twitter.com/KgEOX9FWic