Пол Гаскойн е символ на скандала, на провалената блестяща кариера, на несправянето със славата...

Звучи като нормално начало на статия на тази тематика. Сега забравете образа на алкохолизирания, полугол и поставен под влиянието на разнообразни опиати легендарен играч!

Газа вече е друг, нов човек. В кръвта му не тече алкохол, няма наркотици, а само жажда за живот. Може би същата онази, която го направи един от най-обичаните футболисти, а след това го срина до дъното.

Днес обаче пътят изглежда друг. Любимият на поколения Пол не търси смисъл в алкохола, а в далеч по-безопасни неща. Най-много да се закачи с кукичка или да се удари със стик. Защото именно риболовът и голфът държат Гаскойн далеч от проблемите.

Enjoying a game of golf with @Shanewh1tfield DONT look to bad in my new @UnderArmour golf kit, enjoy your your day Love GAZZAxxxx pic.twitter.com/C3nJX2cVoC