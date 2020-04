Мениджърът на "Тотнъм" Жозе Моуриньо никога не е бил от безспорните любимци на футболната общественост, но този път прекрачи границите.

Вместо да спазва социална изолация вкъщи и да чака пандемията от коронавирус да отмине, Специалния реши да проведе импровизирана тренировка.

Jose Mourinho and his Tottenham stars have been warned "to respect social distancing" - after the manager appeared to hold a pubic fitness session on Tuesday despite the country being under strict lockdown rules. pic.twitter.com/uPks0uTda8