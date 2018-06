Руските власти предприемат извънредни мерки в борбата срещу комарите във Волгоград. Неприятните насекоми изтормозиха футболистите на Англия и Тунис, които първи играха мач от световното първенство по футбол на стадион "Волгоград арена" в града.

Тази вечер от 18 ч. Нигерия и Исландия ще се срещат именно във Волгоград, затова около съоръжението ще бъде напръскано с ванилов концентрат, който да прогони комарите, съобщава агенция ТАСС

Местните власти обясниха, че ще напръскат всички дървета и храсти около стадиона, като очакват ваниловият спрей да държи насекомите настрана.

"Ваниловият концентрат няма да създаде неудобства за феновете, но ще бъде достатъчно, за да отблъсне комарите", каза служител от общината във Волгоград пред ТАСС.

Районът около Волгоград е известен със своите блата и големи реки - идеалното място за размножаване на насекоми по време на горещото и сухо лято в региона.

Голмайсторът на исландците от мача с Аржентина Алфред Финбогасон използва профила си в "Туитър", за да се пошегува с проблема и да покаже как възнамерява да се справи с досадните насекоми.

Just arrived in Volgograd, well prepared after watching England’s game pic.twitter.com/gKKj9crgq2